期待習奧“西湖之約”達成更多“杭州共識”

【本報綜合報道】40多年前，美國總統尼克松曾造訪杭州。奧巴馬此行杭州，意義同樣不凡。這也是他總統任期內最後一次訪華。也是習奧年內第二次聚首。上次是3月，華盛頓核安全峰會期間。

中美合作被視為G20機制進程的重要“風向標”。這是由兩國巨大的經濟體量所決定的。中美是世界前兩大經濟體，是全球“經濟總量十萬億俱樂部”僅有的兩個成員，也是世界銀行、國際貨幣基金組織等國際經濟、金融組織的重要成員。兩國是否能合作、合作得好不好，不僅攸關兩國各自發展，也牽動著全球經濟格局和世界的未來走向。

當前，國際金融危機的陰影未散，世界經濟增長仍然缺乏強勁動力，G20是全球經濟治理的主要平臺。G20杭州峰能否取得實質性進展和成果，離不開各成員國之間的合作，也取決於各大經濟體特別是中美兩國之間的協調與合作。

今年G20杭州峰會就推動世界經濟增長、促進國際經濟合作提出了不少富有開創性的新議題。這些多邊場合討論議題為中美間擴大合作層次、豐富合作內涵提供了新思路。

在“創新增長方式”議題下，中美可以抓住各自推進國內經濟結構改革的契機，從創新和改革中挖掘潛力，在創新、新工業革命、數字經濟等領域尋找新的合作點。在“更高效全球經濟金融治理”議題下，中美有必要進一步加大宏觀經濟及金融政策協調，共同推動國際金融體系架構改革，為構建開放型世界經濟、維護全球金融市場穩定積累正能量。在“強勁的國際貿易和投資”議題下，中美應該加快推進中美投資協定談判，穩定中美經濟關系的發展進程，也為重振國際貿易和投資找到合適的“藥方”。此外，綠色金融、投資和基礎設施、可再生能源等都將是中美合作潛在增長點。

共同應對氣候變化堪稱中美全球合作的典範之作。在G20杭州峰會上，中美將繼續發揮該領域的表率作用，引領G20其他成員采取積極行動，共同推動《巴黎協定》早日生效。應對氣候變化不僅僅是協定，更是行動。中美未來將不斷拓寬在節能減排、清潔能源、智能電網、綠色港口、低碳城市等領域的務實合作。

在今年G20議程中，把發展問題置於全球宏觀政策框構的突出位置、圍繞落實2030年可持續發展議程制定行動計劃等，使“發展”成為熱門詞。

當前，適逢奧巴馬政府進入執政末期，美國國內大選進入白熱化階段。奧巴馬此行也是總統任期內的最後一次訪華。兩國元首按照既定議程，繼3月華盛頓核安全峰會會晤後，在年內實現第二次聚首。雙方將回顧中美關系發展成果，總結經驗啟示，共商管控分歧，探討合作前景。G20杭州峰會虛位以待，隆重迎接奧巴馬來訪，不僅僅是盡地主之誼，更顯示出中方的高度期待：與美方一道繼續堅持推進構建新型大國關系大方向不動搖，確保中美關系在美大選年穩中有進、平穩過渡，長期保持穩定發展態勢。

總之，發揮中美經濟“雙引擎”在G20平臺上的倍增功效，不僅有利於提振國際社會對經濟增長的信心，也有益於推動世界經濟強勁、可持續、平衡增長。

中美是兩個大國。大國之所以為大國，不是因為拳頭硬、肌肉壯，而是體現在為世界人民謀取更多福祉的責任和擔當上。G20杭州峰會為中美兩國推進全球治理、促進人類發展提供了新的合作舞臺。中美攜手促進全球發展，利益與共，責無旁貸。

中美關系是當今世界最重要的雙邊關系，在中國外交布局中占有特殊重要位置。當前由於中美兩國在南海問題的激烈博弈，造成中美關系的緊張與不和諧，中美之間似乎只有現實主義才能解釋，但筆者認為如果只有現實主義，那麼中美關系注定是悲劇結局。中國作為和平崛起的成功大國，有責任、有義務引領中美關系朝健康穩定的方向發展，這個方向就是習近平主席所提倡的中美新型大國關系。

在全球氣候變化、世界疾病防控、國際維和、國際金融安全、國際貿易平衡、世界能源安全、國際恐怖主義、世界糧食安全、國際移民等全球治理問題上，大國都發揮著不可替代的作用。在G20框架下，中美兩國作為全球大國所擔負的責任與使命的地位將大大上升，這將使得兩國之間的共性（尤其是維護全球治理的有效性方面）在增加，這為2中美新型大國關系的構建奠定了良好的基礎。

2016年G20杭州峰會將可能成為推動中美新型大國關系發展的重要機遇。正如近期習近平主席在會見美國總統國家安全助理賴斯所指出的，中美要充分利用G20峰會的機會，著力增進互信，尊重彼此的核心利益，牢牢把握兩國關系發展大方向，堅持不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，以建設性方式管控分歧，推動中美新型大國關系持續穩定發展。我們也期待：習奧杭州會能夠“為下階段中美關系發展注入新的動力，也為兩國關系未來繼續穩定發展明確方向、打下基礎”。