美國第一份專業的中文商業報紙
 今天是：2016年10月18日 星期二
帐号
密码
记住我
忘记密码了? 注册新帐户
論壇 選擇閱讀語言
2016中國住博會
國際刊號：1941-7878
歡迎光臨中華商報網
| 頭版頭條 | 本報社論 | 國際瞭望 | 中國視角 | 經濟探索 | 投資熱點 | 科技風雲 | 創業天地 |
| 電子商務 | 商海縱橫 | 市場營銷 | 文化拾貝 | 富足生活 | 地産世界 | 北美華人 | 台港經濟 |
 站内搜索：   
设为首页 | 收藏本站 | 美国泰翁商业传媒公司主办
 
故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳...
 
全美首款三語電腦版經紀人房產網上...
您所在的位置： 主頁
深港通系統11月中准備就緒
2016.10.17, 22:05, Monday 作者 本報訊 [字号: ]

　　據香港《大公報》報道，港交所13日於深港通推介會後會見傳媒。市場關注深港通的通車時間。深交所副總經理王紅對此沒正面回應，僅稱料11月中旬全市場的技術系統都可准備就緒，而港交所行政總裁李小加補充，通車日以周一為優先考慮，因此料將於11月中完成系統准備後的某個星期一開通深港通。
　　王紅表示，自8月16日聯合公布後，兩邊市場已經開展技術准備，目前兩地交易所及結算公司，內部技術系統已准備就緒，將開展券商、基金公司、保險公司等的技術系統對接准備。深港通將於10月17日至11月9日進行全天候全市場仿真測試，及利用期間的數個周末時間進行全系統，全網測試，料11月中旬，整個市場技術系統都可以准備就緒。
　　提及深港通推介會，王紅稱不少投資者關心深港通的技術准備請況、標的證券計算時點等，亦有投資者期望結算制度可由T＋0改為T＋1，認為反映投資者關注深港通，並寄予厚望。
　　王紅透露，深交所在保護投資者上做了很多安排，包括內地投資者來港投資前，需要簽訂風險揭示書，由於深港通通車後，港股通將增加中小市值股票，因此有關揭示書特別提及中小企的普遍風險。她舉例，內地與港交所退市制度的不同，內地退市前有ST股，及退市整理期等退市風險預警機制，但香港有突然退市情形，投資者需要注意。
　　至於對境外投資者的保護，王紅稱目前已明確了境外投資者最擔心的名義持有人法律地位問題，要求境外投資者必須通過香港結算，持有深股通股票，即可享有股東財產權，明確了法律地位，並得到法律保護。此外，深交所亦強化了上市公司的義務，要求深股通標的公司要提供更多渠道、措施，保護境外投資者，讓境外投資者實施股東分紅、知情權利。
　　另外，深交所亦要求深股通標的公司，通過投資者說明會，提供境外投資者溝通渠道，並提供網絡投票渠道。要求所有股東大會，必須有網絡投票，以保障境外投資者權利。
　　李小加則表示，深港通通車後，將會繼續推展ETF，又強調未來香港的任務是要繼續不停充實產品，“現在二級市場已經通了，未來可能向一級市場走，債券、商品都可以通”。
　　攝影：大公報記者黃洋港
　　
下一个 >

 
市場營銷
 
賣產品其實是賣需求
 
網紅時代的場景化消費變局
 
氣象中的商機：當天氣遭遇營銷
 
90後不買老板的帳該怎麼辦？
 
以月餅為代表的中式營銷遇冷
 
阿迪達斯營銷全面變革
 
營銷：從單屏時代到多屏時代
 
那些正在崛起的中國品牌符號
 
50年後的營銷管理還要麥肯錫嗎？
 
中國式美女經濟學的來龍去脈
 
韓寒PK郭敬明：中國的未來是“小...
 
微信之後的社交媒體是怎樣
 
上海實施“大會展”戰略
 
創建高效內容營銷的步驟
 
廣州琶洲打造“世界第一會展城”
更多...
 
電子商務
 
中國“雙11”電商大戰一觸即發
 
攜程與去哪兒牽手成功
 
中國電商備戰“雙十一”
 
美團和大眾點評正式合並
 
亞馬遜加碼跨境電商 欲打通中英貿...
 
巨頭雲集美中互聯網論壇
 
“一路向北”計劃落地：阿裏啟動杭...
 
阿裏結盟蘇寧 探索未來30年的新...
 
價差拉平紅利消失 未來奢侈品電商...
 
紫光擬收購美光 中國芯片要崛起！...
 
eBay回歸業務本質
 
中國電商爭相發展跨境業務
 
中國電商618大戰 海外購唱主...
 
“互聯網+外貿”助推中國跨境電商
 
穀歌將在移動搜索網頁設立購物按鈕
更多...

本网站内容归美国泰翁传媒有限公司（Tyloon Media Corporation) 和原文作者及其刊物、网站所有，如要转载，请注明出处。
ChineseBizNews does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users
 