柏林國際消費電子展三大亮點

【本報綜合報道】9月2日，2016年柏林國際消費電子展（IFA2016）開幕，同時在9月4日至7日期間，主辦方還會舉辦一次前所未有的全球貿易交流額外的展覽空間拓展了專家以及參展商在此次展會中的體驗。

作為手機行業的三大展會之一的IFA，它與CES和MWC齊名，都吸引著眾多參展商雲集在這裏，發布新品展示最新技術等。在蘋果新iPhone發布前，總能看到大批新機在九月初的IFA上亮相，可惜的是三星Galaxy Note7已提前發布，即便沒有三星壓陣，並不意味著此次IFA 2016就沒有亮點可尋，今天不妨跟隨我們一起來看看開展前手機廠商已經確定的新品吧。

本次2016 IFA展會中，將有來自15個國家40餘個參展商展出他們最新的智能家居產品，同時，展會也在Hall 6.2展區特別提供了3000平方米的的全新服務區域，讓消費者近距離體驗這些全新的科技產品。

據悉，超過150個合作方包括許多國際知名的品牌以及參展商將在這屆展會中突出展示他們的智能家居解決方案以及他們對於智能家居的主導立場。參展的產品種類十分多樣，包含了智能家居所能覆蓋的大多數領域，包括智能燈光、室內溫度、能源管理、安防系統、無限傳輸設備、訪問管理，以及不同領域方面的智能機器人產品，如真空吸塵器、剪草機、擦窗機器人等。

在智能家居領域，主要參展商有Askey Corp，CyberVision，devolo，Neato機器人有限公司等等，他們將攜帶最高標准的成品或是成果模型來到現場，行業合作夥伴可以在IFA TecWatch 11.1展廳看到和體驗這些智能家居產品。

聯想華碩新品齊上陣

聯想趕在IFA 2016前發布了全新的Yoga Book，將有Android和Windows 10兩個版本，前者起價為499美元，後者則是549美元。聯想趕在IFA 2016前發布了全新的Yoga Book。該機分為兩個部分，中間通過表帶式的鉸鏈連接。上半部分是10.1英寸1920×1200分辨率的顯示屏；下半部分則是壓力感應鍵盤，支持鍵盤和手寫筆輸入。配置方面，Yoga Book采用了英特爾Atom x5-Z8550處理器、4GB RAM+64GB ROM（支持128GB microSD擴展）、前置200萬/後置800萬像素攝像頭、續航時間達到了15個小時。據悉，Yoga Book將有Android和Windows 10兩個版本，前者起價為499美元（約合人民幣3333元），後者則是549美元。

華碩也在IFA 2016上展示了全新的ZenWatch 3智能手表，首次采用圓形表盤，不得不說看起來精致了不少。其采用Android Wear操作系統，搭載高通驍龍2100處理器。外觀方面，ZenWatch 3擁有一個圓形不鏽鋼外殼，配備1.39英寸AMOLED顯示屏，覆蓋2.5D康寧大猩猩玻璃。用戶可以選擇超過50個表盤，其中很多支持自定義，包括添加插件等。續航時間可達2天，並采用快充技術，15分鐘可充60%的電量。據悉，ZenWatch 3將於今年四季度上市，起售價為229歐元（約合人民幣1700元）。

韓企三星LG展出智能家電

據韓聯社報道，韓國的三星電子與LG電子展出最新的消費電子、智能家電與零部件。

智能技術和虛擬現實設備(VR)是本屆IFA展的焦點，這讓消費電子和通信行業有機會洞察下一代產品的形態。

根據IFA主辦方網站消息，IFA2016為期接近一周，一直持續到下周三，預計將吸引來自全球的24萬參與者到場參展。

本屆IFA開幕前夕，三星發布了其智能手表新品Gear S3，這款產品擁有移動支付功能、超長電池壽命以及GPS功能。

除了智能手表，三星尚未發布任何新品。不過三星已經展示了超高清電視、高端冰箱和洗衣機產品。

三星還公布了一項計劃，將與歐洲的內容供應商加強合作來幫助提高其超高清電視的銷售。

“能夠與那些分享我們為消費者提供最好娛樂體驗使命的令人歎為觀止的供應商進行合作，我們感覺很興奮，”三星執行副總裁Lee Won-jin在一份聲明中表示。

“隨著在未來幾個月我們最新超高清和HDR內容在歐洲市場的發布，我們預計將給消費者提供更多令他們喜愛的、具有最佳畫質表現的電視節目和電影，”Lee Won-jin說。

此外，三星還展示了能夠通過物聯網技術與其他設備連接的高端冰箱，以及一款"AddWash"智能洗衣機。這款洗衣機允許用戶在洗衣機運行過程中通過洗衣機門上方的小窗口往裏面添加額外的衣物。

LG在本屆IFA期間展示的產品線包括高端空調、超高清電視、冰箱和空氣淨化器。

“與我們之前在IFA上發布的產品相比，我們時尚的新空氣解決方案產品效率更高、性能更好、更加家庭友好。”LG家電業務部總裁Jo Seong-jin表示。

“歐洲消費者在產品能效和性能方面制訂標准，所以IFA就成為我們發布先進新品的最理想場所，”Jo Seong-jin說。

除了家電整機，LG還計劃通過在IFA期間展示電子零部件來擴大其對歐洲制造商的零部件出貨量。

“在本屆IFA展之後，我們將積極推動消費電子零部件在全球市場的銷售。”一位LG高管表示。

Moto正式發布哈蘇相機模塊

在日前舉行的IFA2016大會上，Moto召開發布會，正式發布傳聞已久的哈蘇相機模塊，售價299美元，這也成為Moto Z配件中，售價最高的功能模塊。

在手機行業，品牌的跨界合作屢見不鮮，古有諾基亞與卡爾蔡司的天作之和，後有LG與施耐德的癡癡纏纏，最近華為也與徠卡糾纏不清，而歸屬聯想的Moto也成功勾搭上影像品牌哈蘇，哈蘇相機模塊幾乎就是一部完整的數碼相機，它獨立配備了1200萬像素1/2.3英寸傳感器，ISO100-3200秒，等效25-250mm光學變焦鏡頭（光圈為f/3.5-f/6.5），擁有獨立氙氣閃光燈。哈蘇相機模塊支持FHD分辨率視頻拍攝，配備有雙麥克風，獨立物理快門按鍵和變焦按鈕，重145g。

和其他模塊一樣，哈蘇相機模塊通過摩磁接口與Moto Z家族產品相連接，不過值得一提的是，它並不具備內置電池，這意味著相機模塊的使用完全需要由手機內部供電，想想Moto Z本身2600mAh的電池，如果當真放開使用，無疑將會造成災難性的打擊。

Moto在IFA2016上帶來了全新的Moto Z Play，Moto Z Play相較Moto Z定位稍低，雖然機身設計將會延續相同的金屬框架，不過機身厚度達到7mm。它配備有5.5英寸FHD分辨率AMOLED屏幕，處理器方面也降至高通驍龍625，Moto提供3GB RAM+32GB ROM的組合，支持MicroSD卡拓展。

Moto Z Play采用了前置500萬廣角/後置1600萬像素激光自動對焦的攝像頭組合，並且前後都配備了LED閃光燈。該機電池容量為3510mAh，同樣支持目前所有的摩磁模塊，運行Android 6.0.1 Marshmallow操作系統。

9月8日起，Moto Z Play就將在北美及歐洲地區正式上市，售價499歐元。