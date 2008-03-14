馬雲瞄准好萊塢：阿裏影業入股斯皮爾伯格旗下公司

【本報綜合報道】繼此前與派拉蒙等好萊塢電影公司的戰略合作後，阿裏影業的國際業務又有新動作。10月9日，阿裏影業與Amblin Partners宣布達成戰略合作，其中阿裏影業將收購Amblin Partners部分股權，雙方將在電影投資、制作、衍生品及宣發領域展開密切合作，而這則是阿裏影業首次投資入股好萊塢影視公司。此外，阿裏巴巴影業將派駐一位代表加入Amblin Partners的董事會，參與公司重大事項的決策。

在北京舉行的合作儀式上，阿裏巴巴創始人馬雲和Amblin董事長斯皮爾伯格一起亮相，並發表感言。Amblin Partners董事長史蒂文·斯皮爾伯格表示，“我們非常驕傲及興奮阿裏巴巴影業加入Amblin Partners，與其他幾位合夥人一起攜手，共同打造新的增長點，推動公司進一步發展壯大。我們希望通過創造力和想象力，給中國乃至全世界的觀眾帶來更好的娛樂內容。此外，我們還要感謝馬雲先生的友誼及支持。”

在Amblin Partners與阿裏巴巴影業戰略合作發布會上，阿裏巴巴集團董事局主席馬雲作為特別嘉賓出席，馬雲表示：“斯皮爾伯格先生是全球最有影響力的電影人及企業家之一，我們對他深懷敬意。當今中國消費者對全球性的優質內容的需求正不斷增長，我相信此次合作將成為文化溝通的橋梁，並將為新一代的中國消費者帶來積極影響。”

對於與阿裏影業的合作，傑夫·斯莫表示，斯皮爾伯格已經向全世界講述了許多有魔力的故事，如《奪寶騎兵》《侏羅紀公園》《大白鯊》《慕尼黑》《林肯》《ET》《辛德勒的名單》等，今後將繼續打造高品質的商業電影電視和數字娛樂內容。而考慮到中國是世界上發展速度最快的國家，公司需要在中國找到最佳合作夥伴。

阿裏巴巴2014年以62億港元收購文化中國，此後更名為阿裏影業。阿裏影業總裁張蔚介紹，阿裏影業主要有四大業務板塊，包括內容制作業務、以互聯網為基礎的宣傳發行業務、娛樂電商、國際業務。

“沒想到能夠與斯皮爾伯格這樣一位傳奇人士合作，他不僅能夠把一個故事講得非常好，而且能夠鼓舞人，而且我也非常熱愛電影。”阿裏巴巴董事局主席馬雲在現場說，手機和個人電腦正在改變電影，至於電影的未來會怎樣，取決於斯皮爾伯格等電影人的努力，而阿裏巴巴願意參與其中。

根據協議，阿裏影業將入股Amblin，雙方將在電影投資、制作、宣傳和發行等方面進行合作。

此次是Amblin Partners成立以來首次引入中國資本，也是阿裏巴巴影業自成立以來首度以資本加業務的融合形態與好萊塢一流娛樂集團達成合作。Amblin Partners方面表示，阿裏巴巴影業在中國影視娛樂行業建立起的強大網絡，能夠與Amblin Partners的業務完美結合，大幅加強其發行能力。

阿裏巴巴影業董事局主席邵曉鋒表示，“我們期待與Amblin Partners合作，他們與我們擁有共同的願景和信念，此次合作對雙方的全球化都是重要的裏程碑。我們會通過阿裏巴巴的生態系統，將Amblin Partners的電影更好地推向數億中國消費者。”

Amblin Partners和阿裏巴巴影業將通過整合資源、技術和人才，共同制作面向中國及全球市場的電影，同時對Amblin Partners全球範圍內的其他項目進行合作。此外，阿裏巴巴影業還將以聯合投資的形式參與到Amblin Partners其他電影項目。

阿裏巴巴影業將會充分利用其全產業鏈的各項業務包括互聯網宣發、在線售票、院線服務和影院運營及娛樂電商系統，成為Amblin Partners在中國地區電影項目的營銷、發行及衍生品夥伴。

此外，阿裏巴巴影業還將為Amblin Partners打通接觸阿裏巴巴集團4.34億活躍用戶的通道，以及在線流媒體（優酷土豆）的生態圈、電視機頂盒供應商（天貓機頂盒）和領先的電子商務交易市場（淘寶商城和天貓）等平臺的機會。

阿裏巴巴影業成立於2014年8月，當時，在騰訊、百度等競爭對手紛紛進軍影視業的情況下，阿裏巴巴在香港收購了上市公司“文化中國”近60%股權，並隨後將其更名為“阿裏影業”。經過兩年多時間的發展，公司旗下以創新互聯網宣傳發行體系為核心，整合內容制作及娛樂周邊平臺的全產業鏈娛樂平臺業已初具規模，各項業務呈現出加速提升的態勢。

國際業務是阿裏巴巴影業的戰略重心，由總裁張蔚掛帥領導，目前在美國、英國、韓國等內容制作重點國家都已經有業務團隊推進業務，並已經初步形成了以投資、聯合制作和互聯網發行及衍生品合作為核心競爭力的業務形態。

2015年以來，阿裏巴巴影業陸續投資了《碟中諜5：神秘國度》、《忍者神龜2：破影而出》、《星際迷航3：超越星辰》等好萊塢大片以及韓國電影《REAL》，阿裏巴巴影業還與Skydance聯合投資拍攝二戰題材電影《飛虎隊》。經過兩年多的運營，阿裏巴巴影業的國際業務已經取得驕人成績並獲得了包括好萊塢等諸多合作夥伴的一致認同。

Amblin Partners於2015年12月成立，主要的股東機構包括DreamWorks Studios、Participant Media、Reliance Entertainment和Entertainment One。Amblin Partners開發和制作的影片擁有Amblin、DreamWorks Pictures及Participant三大廠牌，另外還擁有電視內容制作品牌Amblin Television。

斯皮爾伯格是全球最成功和最有影響力的電影人之一，曾執導過《大白鯊》、《E.T.外星人》、《奪寶奇兵》系列和《拯救大兵瑞恩》、《侏羅紀公園》等大片，是有史以來全球電影總票房最高的導演。斯皮爾伯格的電影生涯獲得無數榮譽，包括三次贏得奧斯卡獎。

資料顯示，Amblin Partners目前已經有多部作品已經問世或正在制作中，其中由斯皮爾伯格導演的《圓夢巨人》即將在中國內地上映。其他正在制作的影片包括《大洋之間的燈光》、《列車上的女孩》、《一只狗的生命目的》，以及與華納兄弟影業聯合制作的《玩家一號》，這些影片均將於今明兩年上映。