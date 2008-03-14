中國投資者成為美國樓市中堅

經過2008年以後一個漫長而痛苦的美國房地產市場崩潰後，與美國其他地方相比，西雅圖的房地產市場正在經曆一個上漲幅度最大的情景。根據美國知名在線房地產數據庫Zillow網站數據顯示，由經濟快速增長，帶來了成千上萬的高薪工作，當地的房地產價格自2009年以來幾乎翻了一番。

從西雅圖的普吉特海灣和華盛頓湖，盡管大量的億萬富翁的高科技富豪一定程度上推高了當地房價。但是，21世紀住宅物業的地產經紀Jim. Conlan認為，當地房價急劇上漲的催化劑是來自中國。

Jim. Conlan認為，過去的幾年中，中國買家就已經湧入了這個市場。他在西雅圖這個行業已經從業超過30年。Jim. Conlan介紹說，有些中國買家直接沒有看過房屋就購買，一些買家通過地產旅遊的方式直接來西雅圖購房，他所接待的客戶只有一人看過現房購房。

西雅圖並不是中國買家熱購的唯一城市。根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）的調查顯示，中國買家連續4年列美國以外的境外買家的排名首位。中國買家去年在美國購買總額為273億美元，超過了後四個國家在排行榜上的銷售額的總和。

根據羅森咨詢集團和亞洲協會的一份報告，中國買家在2025年左右在美國房地產的投資可能會達到500億美元。

有關房地產專家說，從中國投資的湧入投資將使美國房價上升，同時，它正在重塑許多人的生活。對於一些首次購買者而言，面臨著現金流大幅減少、燃料價格上漲和住房供應短缺的問題。

在舊金山灣區，諸如帕洛阿爾托和Woodside，過去三年房價上漲已呈現雙位數，而來自中國的買家數量從2012年起幾乎翻了一番，一個RE MAX房地產經紀人Penelope Huang說，該地區持續增加的對年輕買家的需求是上漲主要原因。

在紐約，金融家通常常常會登上曼哈頓房地產的頭條新聞，而中國投資者也在正越來越多地成為當地大買家，但卻低調的遠離聚光燈。

美國全國性的房地產經紀公司——Redfin公司首席經濟學家Nela Richardson認為，通常，在大多數地方，影響房地產銷售的因素，如收入水平與當地的經濟實力，並不意味著大量境外買家（例如中國的）可以容易入侵當地市場。Nela Richardson 說：“當地的基本面不一定是驅動因素，但這種情況發生時，這就會影響了居住在這些地方的買家，並可能導致當地人在當地買不起房子。”

位於華盛頓哥倫比亞特區的蘇富比競技場物業團隊的管理合夥人邁克爾·蘭金（Michael Rankin）表示，過去，在哥倫比亞特區地區，一直被視為外國投資的投資門戶，買家主要來自歐洲和中東。但由於中國的其相對購買力較高，過去數年中，越來越多的中國買家已經慢慢地進入到哥倫比亞特區房地產市場。

蘭金說：“華盛頓缺乏像紐約和邁阿密的新公寓，後者兩個地方的通常吸引中國”。蘭金估計，外國買家總體約占D.C.市場的20%，而5年前占15%。蘭金說：“我們看到更多的公寓建設，這裏的價格仍然低於其他大城市，你可能會在這個市場上更多地看到亞洲買家。”

美國全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）住宅研究部董事總經理丹尼爾·黑爾（Danielle Hale）表示，在許多情況下,中國買家已經在抬高了當地市場的價格，這可能導致當地價格大幅上升，並當地人使它更加難以買房，尤其是對於那些試圖找到適中價格的首次購房者。

在美國房地產崩盤後的幾年裏，中國買家開始大量購買美國房地產，當時許多美國市場的房價暴跌。從紐約到加州，中國買家日漸增多。

來自紐約Compass地產經紀公司地產經紀人、多次為中國買家代理房產買賣的Elizabeth Schwartz 說：“這是一個巨大的人口勤勞，受過教育的巨大市場。但他們來到這個市場並非僅僅是逐利，而是為了做出明智的投資選擇。”

羅森咨詢集團的研究顯示，近年來，隨著中國買家數量的增長，中國買家更加有針對性對很多高端市場。其中，中國買家的平均房價在2015年為83.18萬美元，而其他國際買家每套房的平均價為49.96萬美元。

除了舊金山、紐約等地高端地產吸引了很多中國買家。美國南部的邁阿密也正成為富裕中國買家的樂土。以往，邁阿密的地產一直靠來自南美的買家，但由於巴西、委內瑞拉和阿根廷經濟不景氣，南美的買家數量越來越少，而越來越多的邁阿密開發商將目光投向了中國。

“與紐約和三藩等地相比，邁阿密的價格相對便宜”，地產開發商CMC集團總裁Vanessa Grout說。

根據邁阿密房地產經紀人協會有關數據顯示，雖然邁阿密只有約2%的國際買家來自中國，但Vanessa Grout說中國買家在當地的份額有望增長。

Vanessa Grout說：“中國買家通常在團購，一次購買一個以上的單位”。這位總參參加了去年的北京豪華物業展示。這個貿易展吸引了成千上萬的富有的中國人來餐館美國的國際地產戰略。“我們已經了解了相當多的中國買家來邁阿密的市場，我們認為這只會增長。”Grout說。

（譯文略有刪節）

作者：Troy McMullen

編譯源自：華盛頓郵報



