“中國職業帆船第一人”郭川失聯

中國駐洛杉磯總領館全力協調搜救

（本報綜合報道） 當地時間10月25日夜晚，中國駐洛杉磯總領館接到有“中國職業帆船第一人”稱號的郭川家人報案稱，郭在單人駕駛帆船橫跨太平洋的航程中，在夏威夷西北約500海裏處與其岸上團隊失聯。

總領館對此高度重視，立即啟動應急機制，孫魯山代總領事第一時間召集有關人員開會研究，並做出工作部署。首先分別與郭的岸上團隊和美國海岸警衛隊夏威夷海事救援中心取得聯系，了解有關情況，表達關切，敦促美方立即采取一切必要措施全力展開搜救。美方應我要求先後派出數架固定翼搜救飛機前往事發海域。搜救飛機在事發海域發現了該帆船，其大三角帆落水，但甲板上無人，無線電對講機多次呼叫無人應答。因燃油即將耗盡飛機被迫返航。在此情況下，總領館要求美方即派搜救船只前往馳援。美方答應聯系在附近海域的美海軍船只前往搜尋。

郭川於當地時間10月18日下午駕駛 “中國·青島號”三體帆船從舊金山金門大橋出發前往上海，進行單人不間斷跨太平洋創紀錄航行，原定於11月5日前後抵達。郭川最後一次與團隊聯系是在北京時間10月25日15時左右，當時他與岸隊和親友通過衛星電話聯絡，通報當時航行情況，自述航行順暢，估計將於11月5、6日抵達目的地上海。

此後不久，帆船在美國夏威夷海域出現航速減慢的狀況，郭川岸隊在觀察到這一現象後，嘗試聯系郭川，不過，郭川對衛星電話和互聯網通信均無應答。（由於郭川需要節省海事衛星電話的數據流量，通常在不需要與岸隊聯絡時關閉衛星電話。）此時帆船位於夏威夷西約900公裏海域，由GPS支持的航行軌跡跟蹤儀是唯一可以確認帆船仍在繼續航行的信息來源。隨後，郭川持續失聯。

失聯後，靠近三體船航行海域的夏威夷火奴魯魯（檀香山）當地海事救援機構派出搜救飛機，發現帆船大三角帆落水，但甲板上無人，無線電對講機呼叫無應答。不久，郭川團隊從洛杉磯總領館得到反饋，領館聯系了檀香山的搜救機構，強調了對搜救工作的關切，要求繼續搜索工作且加大範圍。

據悉，第二架搜救飛機也已飛抵事發海域，擴大搜救範圍。美國海軍確認已派兩艘船馳援，搜救人員將登上三體船檢查。總領館正密切關注有關動態，夜以繼日地與美方和國內保持聯系，全力推動搜救工作。



